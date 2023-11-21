За словами дівчини, навіть без однієї баночки її трясе і кидає в піт.

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Дівчина розповіла, що Pepsi – це перший напій, за яким вона тягнеться вранці. Вона вважає, що за день випиває близько двох літрів цього напою.

Що стається з дівчиною, коли вона не п'є Pepsi

Вона зізналася, що якщо не вип'є хоча б ковток протягом 24 годин, то її починає трясти. У ролику, що набрав понад 1,3 мільйона переглядів, Наташа розповіла, що до моменту вступу в коледж вона вже "підсіла" на Pepsi.

Коли я вчилася в шостому класі, я робила таку штуку, і люди думали, що я така дивна. Я приносила в клас дволітрову пляшку Pepsi, ставила її на стіл і просто пила з неї. Не було жодного дня, щоб я ходила до школи без пляшки Pepsi Max. Якщо мені не купуватимуть Pepsi Max – я помру,

– додала Наташа.

Далі молода дівчина розповіла детальніше про свою "залежність".

"Я випивала не менше двох літрів Pepsi Max щодня протягом двох років. Я не жартую, я не перебільшую. Якщо ви знаєте мене в реальному житті, то знаєте, що це правда. Я до біса люблю Pepsi Max усією своєю натурою. Якщо я не питиму її бодай 24 години, то мене трясе, я пітнію… У мене починається сильна мігрень", – зазначила дівчина.

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