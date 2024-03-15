Вони лунали зі щойно замурованої стіни.

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Жінка розлютилася, коли зрозуміла, кого саме випадково замурували будівельники. Виявилося, що там був кіт жінки.

На відео, яке переглянули понад 2,8 мільйона разів, видно, як Джей відчайдушно б'є ножем гіпсокартон, поки телефонує до поліції. Тим часом бідолашний кіт зазирає до діри, який недостатньо великий, щоб пролізти крізь нього.

Що знайшла жінка: дивіться відео

Правоохоронці порадили жінці "пробити дірку в стіні", що Джей і зробила. Врешті-решт, після декількох хвилин кіт був звільнений і возз'єднався зі своєю господаркою.

Користувачі соціальних мереж також відреагували на інцидент у коментарях:

"Це насправді змусило мене почати плакати, мені так шкода".

"Вони точно знали. Люди так погано ставляться до котів, і це розбиває мені серце".

"Ви знали, що вони прийдуть, то хіба ви не повинні забирати домашніх тварин, коли приїжджають ремонтники? Очевидно, що вони не повинні були його заштукатурити, але…".

Сподіваємося, що будівельники зробили це випадково.

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