Жінку помітили лише тому, що свідки заявили до поліції, що білий автомобіль продовжував їздити центром міста після опівночі.
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Коли стареньку зупинили, поліцейські спочатку не повірили своїм очам. Бабуся не мала дійсного водійського посвідчення, а термін дії страховки автомобіля давно закінчився. Машину довелося конфіскувати.
Однак поліцейські також виявилися справжніми джентльменами і доправили бабусю додому. Втім, штраф пенсіонерці все ж довелося сплатити.
Куди так поспішала бабуся
Як пояснила сама 103-річна бабуся, вона їхала в гості до друзів, але потім втратила орієнтацію в центрі міста і блукала вулицями без жодного плану. На щастя, під час її блукань ніхто не постраждав.
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