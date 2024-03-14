Жінку помітили лише тому, що свідки заявили до поліції, що білий автомобіль продовжував їздити центром міста після опівночі.

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Коли стареньку зупинили, поліцейські спочатку не повірили своїм очам. Бабуся не мала дійсного водійського посвідчення, а термін дії страховки автомобіля давно закінчився. Машину довелося конфіскувати.

Однак поліцейські також виявилися справжніми джентльменами і доправили бабусю додому. Втім, штраф пенсіонерці все ж довелося сплатити.

Куди так поспішала бабуся

Як пояснила сама 103-річна бабуся, вона їхала в гості до друзів, але потім втратила орієнтацію в центрі міста і блукала вулицями без жодного плану. На щастя, під час її блукань ніхто не постраждав.

Цікаво! В Італії діють суворі правила для водіїв старше 70 років. У березні 2023 року Комісія ЄС запропонувала, щоб ці люди або проходили самооцінку своєї придатності до керування автомобілем, або проходили медичний огляд кожні п'ять років. У багатьох європейських країнах, таких як Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Італія, тести на придатність до водіння вже вимагаються з певного віку.

Раніше ми писали про китайського професійного актора Лу Цзінган, який останні 12 років свого життя прикидається жебраком. Він "працює" на популярному мальовничому місці й бере гроші та їжу у добрих людей.