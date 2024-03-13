За даними порталу Flightradar24, внутрішній рейс авіакомпанії China Southern Airlines з південного регіону Хайнань до столиці Пекіна був затриманий на 4 години.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, бортпровідниця розповідає людям на борту, що один з пасажирів кинув у двигун Airbus A350 від трьох до п'яти монет.

Технічний персонал провів комплексну перевірку безпеки та визначив, що перед зльотом не було жодних проблем,

– повідомили в службі обслуговування клієнтів авіакомпанії.

Чоловік кидає монети у двигун літака: дивіться відео

Зауважимо, що схожий інцидент стався у 2017 році на рейсі китайської авіакомпанії Southern Airlines, коли пасажир похилого віку сказав, що молився за безпечний політ та зробив це "на удачу".

Раніше ми писали, що обидва пілоти заснули під час керування літаком зі 153 пасажирами на борту. Диспетчери на землі докладали усіх зусиль, аби їх розбудити, адже авіалайнер відхилився від заданої траєкторії.