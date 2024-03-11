Чоловік виявив пачку брудних гумових листів з унікальними візерунками.

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До чого тут "Титанік"

Експерт з Корнуоллу зробив припущення, що знахідка пов'язана зі знаменитим кораблем, який затонув у 1912 році. За його словами, листи виготовлені з "гутаперчі" – щільної форми латексу, схожої на гуму, яка широко використовувалась наприкінці 19 та на початку 20 століть у побуті та промисловості. Трюхелл вважає, що цілком імовірно, що цей згорток міг бути на "Титаніку".

Цей матеріал був надзвичайно популярним близько століття тому, і є докази у журналах, що "Титанік" перевозив гутаперчу. Не виключено, що тюки були на кораблі. Ми знаходимо багато уламків, які прибиває до берегів Великої Британії з узбережжя Ньюфаундленду, що неподалік місця катастрофи,

– зазначив експерт.



Дивна знахідка / Фото Jam Press/DGS

До слова, легендарне судно затонуло поблизу Ньюфаундленду (Канада). Більшість уламків "Титаніка" лежать на дні приблизно за 350 миль від берегів цього острова. Течії регулярно виносять на узбережжя різного роду предмети та дивні речі.

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