Мужчина обнаружил пачку грязных резиновых листов с уникальными узорами.

Смотрите также Будто огненный водопад: сеть очаровало редкое явление

При чем здесь "Титаник"

Эксперт из Корнуолла сделал предположение, что находка связана со знаменитым кораблем, который затонул в 1912 году. По его словам, листы изготовлены из "гуттаперчи" – плотной формы латекса, похожей на резину, которая широко использовалась в конце 19 и в начале 20 веков в быту и промышленности. Трюхелл считает, что вполне вероятно, что этот сверток мог быть на "Титанике".

Этот материал был чрезвычайно популярным около века назад, и есть доказательства в журналах, что "Титаник" перевозил гуттаперчу. Не исключено, что тюки были на корабле. Мы находим много обломков, которые прибивает к берегам Великобритании с побережья Ньюфаундленда, что недалеко от места катастрофы,

– отметил эксперт.



Странная находка / Фото Jam Press/DGS

К слову, легендарное судно затонуло вблизи Ньюфаундленда (Канада). Большинство обломков "Титаника" лежат на дне примерно в 350 милях от берегов этого острова. Течения регулярно выносят на побережье разного рода предметы и странные вещи.

Ранее мы писали о жителе американского города Спрингфилд, который обнаружил в полу своего дома капсулу времени. Ее оставил Натан Гедден еще в 1994 году. Тогда мальчику было всего 12 лет, а через полгода после того семья мальчика уехала из этого дома.