Тогда мальчику было всего 12 лет. Через полгода после того семья мальчика уехала из этого дома.

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Находку удалось обнаружить в начале 2024 года. 30-летняя реликвия была наполнена игрушками и различными безделушками из 90-х. Владелец дома Стивен Графф опубликовал в социальных сетях фото капсулы времени и письмо, которое написал ее 12-летний создатель.

Что известно о владельце капсулы времени

Гэдден, которому сейчас 42 года и который живет в Техасе. Мужчина был в восторге, узнав, что его капсулу времени нашли. Ему и его маме и младшему брату написали сотни пользователей соцсетей.

Мне кажется сумасшедшим, что капсулу нашли, но одновременно так трогательно видеть реакцию каждого и воспоминания, которыми они делятся. Я и не вспоминал о ней целую вечность, но мне нравятся такие приятные истории,

– сказал он.

Что было в капсуле времени

Ее содержание – яркое воплощение ностальгии по 1990-м. В ней были:

фигурка Кейси Джонса из "Черепашек-ниндзя";

фигурка героя из мультфильма "Чудеса на вращениях" (TaleSpin);

жетоны для игры Pog and Slammer;

этикетка с упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies;

игрушечный автомобиль;

салфетка для дезинфекции;

карточка с Муфасой и Шрамом из мультфильма "Король Лев";

свиток с текстом песни Be Prepared из саундтрека "Короля Льва";

коллекционные карточки футболистов с изображениями Джона Рэндла, Кита Маккеллера и Кента Халла;

фальшивая рекламная купюра в 50 долларов;

фотография его 10-летнего брата, которую он подписал "обнадеживающее будущее";

ярлык от подарка.



Что нашли в капсуле времени / Скриншот из соцсетей

Ранее мы писали о коллекционере монет Джоне Тернере из Британии, который нашел редкую монету, датированную 1813 годом. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь большую ценность.