70-летний мужчина проверил монету с помощью специальной экспертизы.

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В чем заключается ценность монеты

Она подтвердила, что это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса – одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Подобные раритеты были переплавлены в 1840-х годах, поэтому сохранившиеся экземпляры являются крайне редкими и ценными.

Я начал коллекционировать британские монеты, когда был подростком, а позже также собирал деньги британской империи, поэтому у меня уже были определенные знания, на которые я мог опираться. Также я многому научился, занимаясь волонтерством,

– добавил Джон.

Впечатляет, но аукционный дом Noonans оценил находку в 5 – 7 тысяч фунтов стерлингов (ориентировочно 6 – 9 тысяч евро). Вырученные средства Джон передал благотворительной организации Oxfam, где он волонтерит уже 10 лет.



Аукционный дом Noonans оценил находку в 5 – 7 тысяч фунтов стерлингов / Фото Apex

Представитель аукционного дома Noonans Тим Уилкс подчеркнул, что спрос на ранние австралийские монеты остается высоким, поэтому он надеется, что продажа 6 февраля будет успешной.

Ранее француз Жюльен Навас во время визита в США нашел кое-что ценное в грязи. Он долго не мог поверить, что ему могло так повезти.