Свои наблюдения он опубликовал на известном форуме Reddit.

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Для чего предназначено это тайное отделение

По словам мужчины, он осознал, что всю свою жизнь неправильно чистил тостер.

Я не знал об этой штуке, обычно я просто отключаю от сети и вытряхиваю его в мусорное ведро. Так что, есть тостерные лотки, и уверен, что другие о них тоже не знают,

– написал он.

Пользователь форума также поделился фотографией своего тостера, на которой показано выдвинутый лоток из устройства. На нем собираются все крошки, и остается их просто убрать и выбросить.



Мужчина обнаружил скрытое отделение в своем тостере / Фото Reddit

Выяснилось, что он был прав. Он не единственный, кто не знал о существовании более простого способа очистки тостера.

Как на это отреагировали участники форума:

"Ого, я только что нашел крошек на целую буханку".

"Очень странно, я только вчера сделал это впервые за долгое время. Кроме того, у нас может быть один и тот же тостер!".

Ранее мы писали, что американцы вместо того, чтобы убирать снег возле домов, который мешает, решили сделать из него необычные напитки, которые взбудоражили пользователей интернета.