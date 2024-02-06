Свої спостереження він опублікував на відомому форумі Reddit.

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Для чого призначене це таємне відділення

За словами чоловіка, він усвідомив, що все своє життя неправильно чистив тостер.

Я не знав про цю штуку, зазвичай я просто відключаю від мережі й витрушую його у відро для сміття. Так що, є тостерні лотки, і впевнений, що інші про них теж не знають,

– написав він.

Користувач форуму також поділився фотографією свого тостера, на якій показано висунутий лоток із пристрою. На ньому збираються всі крихти, і залишається їх просто прибрати та викинути.



Чоловік виявив приховане відділення у своєму тостері / Фото Reddit

З'ясувалося, що він мав рацію. Він не єдиний, хто не знав про існування простішого способу очищення тостера.

Як на це відреагували учасники форуму:

"Ого, я щойно знайшов крихт на цілу буханку".

"Дуже дивно, я тільки вчора зробив це вперше за довгий час. Крім того, у нас може бути один і той самий тостер!".

Раніше ми писали, що американці замість того, щоб прибирати сніг біля будинків, який заважає, вирішили зробити з нього незвичайні напої, які розбурхали користувачів інтернету.