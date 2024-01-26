Рецептом зимового напою поділилася популярна американська акторка Різ Візерспун. Зірка фільму "Блондинка в законі" та серіалу "Ранкове шоу".

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Як приготувати незвичний напій

Для приготування цього напою Різ зачерпнула сніг біля будинку в чашки, додала сироп та каву.

Спочатку ми розклали сніг по чашках, додали сироп із солоної карамелі та трохи шоколадного сиропу. Потім ми вирішили додати трохи холодної заварки, щоб надати смаку кави. Це так смачно!,

– розповіла американська акторка.

Зірка також додала, що хотіла назвати своє творіння "солоним і сніговим капучино", проте зупинилася на варіанті "шокочино".

Рецепт незвичного напою: дивіться відео

Як на це відреагували користувачі соцмереж

Користувачі мережі обурилися після рецепта від Різ Візерспун. Вони заявили, що сніг не призначений для того, щоб його вживати як їжу. Ба більше, можна серйозно захворіти. Один із коментаторів також зазначив, що сніг може бути брудним через повітря та вітер.

Знайшлися також і ті, кому припав цей напій до душі. Вони почали "освідчуватися в коханні" цьому незвичайному напою та поділилися своїми результатами в інтернеті.

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