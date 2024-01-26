Рецептом зимнего напитка поделилась популярная американская актриса Риз Уизерспун. Звезда фильма "Блондинка в законе" и сериала "Утреннее шоу".

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Как приготовить необычный напиток

Для приготовления этого напитка Риз зачерпнула снег возле дома в чашки, добавила сироп и кофе.

Сначала мы разложили снег по чашкам, добавили сироп из соленой карамели и немного шоколадного сиропа. Затем мы решили добавить немного холодной заварки, чтобы придать вкус кофе. Это так вкусно!,

– рассказала американская актриса.

Звезда также добавила, что хотела назвать свое творение "соленым и снежным капучино", однако остановилась на варианте "шокочино".

Рецепт необычного напитка: смотрите видео

Как на это отреагировали пользователи соцсетей

Пользователи сети возмутились после рецепта от Риз Уизерспун. Они заявили, что снег не предназначен для того, чтобы его употреблять как пищу. Более того, можно серьезно заболеть. Один из комментаторов также отметил, что снег может быть грязным из-за воздуха и ветра.

Нашлись также и те, кому пришелся этот напиток по душе. Они начали "признаваться в любви" этому необычному напитку и поделились своими результатами в интернете.

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