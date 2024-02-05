Інцидент стався в грудні 2023 року, коли директор заплатив 0,75 долара за каву в автоматі, але отримав порцію, яка коштує 1,25 долара, тим самим недоплативши 50 центів.

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Це було не вперше, коли директор здійснив подібне порушення. Він зізнався, що з червня того ж року наливав собі велику порцію кави за ціною маленької принаймні 7 разів, оскільки співробітники магазину не звертали на це уваги.

Директором зацікавилася поліція

Хоча поліція, яку викликав продавець магазину, допитала директора, вона вирішила не висувати звинувачень. Однак шкільна адміністрація вважала його дії достатньо серйозними для звільнення за дисциплінарне порушення.

Він попросив вибачення перед учнями та їхніми родинами, визнавши, що мав бути для них прикладом дисципліни.

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