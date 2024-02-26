Тоді хлопчику було лише 12 років. За пів року після того сім'я хлопчика виїхала з цього будинку.
Дивіться також Чоловіка з Британії прозвали "Володарем перснів" за добрі вчинки: як він допомагає людям
Знахідку вдалося виявити на початку 2024 року. 30-річна реліквія була наповнена іграшками та різними дрібничками з 90-х. Власник будинку Стівен Графф опублікував у соціальних мережах фото капсули часу та лист, який написав її 12-річний творець.
Що відомо про власника капсули часу
Гедден, якому зараз 42 роки і який живе у Техасі. Чоловік був у захваті, дізнавшись, що його капсулу часу знайшли. Йому та його мамі й молодшому брату написали сотні користувачів соцмереж.
Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я й не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії,
– сказав він.
Що було у капсулі часу
Її вміст – яскраве втілення ностальгії за 1990-ми. У ній були:
- фігурка Кейсі Джонса з "Черепашок-ніндзя";
- фігурка героя з мультфільму "Дива на обертасах" (TaleSpin);
- жетони для гри Pog and Slammer;
- етикетка з упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies;
- іграшковий автомобіль;
- серветка для дезінфекції;
- картка з Муфасою та Шрамом з мультфільму "Король Лев";
- сувій із текстом пісні Be Prepared із саундтреку "Короля Льва";
- колекційні картки футболістів із зображеннями Джона Рендла, Кіта Маккеллера та Кента Халла;
- фальшива рекламна купюра у 50 доларів;
- фотографія його 10-річного брата, яку він підписав "обнадійливе майбутнє";
- ярлик від подарунка.
Що знайшли у капсулі часу / Скриншот із соцмереж
Раніше ми писали про колекціонера монет Джона Тернера з Британії, який знайшов рідкісну монету, датовану 1813 роком. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати неабияку цінність.