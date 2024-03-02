Соответствующее видео появилось в сети еще 22 февраля.

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Как такое возможно

Это явление является иллюзией, которую можно увидеть только с середины до конца февраля каждого года в калифорнийском парке. Как объясняют ученые, это происходит, когда солнце садится под определенным углом, когда свет падает на водопад, создавая эффект горения воды.

На обнародованных кадрах видно, как зрители ждут у смотровой площадки, ожидая возможности увидеть редкое явление. Впоследствии вода внезапно начинает светиться, как будто ее подожгли. Сияние водопада, кажется, становится темнее по мере того, как солнце продолжает садиться.

Однако есть некоторые строгие критерии, которым необходимо соответствовать, чтобы "пожар" произошел, в частности:

Это очень зависит от погоды, поскольку небо должно быть кристально чистым, чтобы солнечный свет достиг воды, сообщает туристический информационный сайт Yosemite.com. Во время сезона "пожаров" есть очень маленькое окно возможностей, пока солнце садится, для создания иллюзии, поэтому, если в это время облака закрывают солнце, этого не произойдет. Это также зависит от того, сколько воды стекает со скалы.

Иллюзия проявляется в полную силу лишь тогда, когда в Хвоще достаточно воды, чтобы отражать свет. Поэтому на земле всегда должно быть немного снега, чтобы вода поступала в водопад. Но это также должно сочетаться с теплыми условиями, чтобы снег таял достаточно и попадал в водопад.

Ранее в Австрии на горнолыжном курорте Ишгл произошла курьезная ситуация. Лыжники несколько перебрали с алкогольными напитками и заблокировали трассу на склоне.