Они раздавались из только что замурованной стены.

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Женщина разозлилась, когда поняла, кого именно случайно замуровали строители. Оказалось, что там был кот женщины.

На видео, которое просмотрели более 2,8 миллиона раз, видно, как Джей отчаянно бьет ножом гипсокартон, пока звонит в полицию. Тем временем бедный кот заглядывает в дыру, который недостаточно большой, чтобы пролезть сквозь него.

Что нашла женщина: смотрите видео

Правоохранители посоветовали женщине "пробить дырку в стене", что Джей и сделала. В конце концов, после нескольких минут кот был освобожден и воссоединился со своей хозяйкой.

Пользователи социальных сетей также отреагировали на инцидент в комментариях:

"Это на самом деле заставило меня начать плакать, мне так жаль".

"Они точно знали. Люди так плохо относятся к котам, и это разбивает мне сердце".

"Вы знали, что они придут, то разве вы не должны забирать домашних животных, когда приезжают ремонтники? Очевидно, что они не должны были его заштукатурить, но...".

Надеемся, что строители сделали это случайно.

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