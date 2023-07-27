Як пише пресслужба держаної лотереї, щасливиця виграла 190 тисяч гривень в лотерею.

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Жінка розповіла, що за кілька днів до розіграшу, перед сном вона подумала про "Лото-Забаву". Тоді жінка купила виграшний лотерейний білет, який коштував 20 гривень.

Уявляєте, я могла відкласти покупку білета на потім, могла взагалі забути про покупку білета, як це буває зазвичай. Але я не полінувалася і вночі купила один білет за мінімальну вартість і саме він виявився виграшним,

– розповіла Ірина.

Про виграш жінка дізналася в особистому кабінеті на сайті оператора державних лотерей М.С.Л.

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