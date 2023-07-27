Як пише пресслужба держаної лотереї, щасливиця виграла 190 тисяч гривень в лотерею.
Дивіться також Виграв понад мільярд доларів і зник: у США шукають щасливчика, який зірвав куш
Жінка розповіла, що за кілька днів до розіграшу, перед сном вона подумала про "Лото-Забаву". Тоді жінка купила виграшний лотерейний білет, який коштував 20 гривень.
Уявляєте, я могла відкласти покупку білета на потім, могла взагалі забути про покупку білета, як це буває зазвичай. Але я не полінувалася і вночі купила один білет за мінімальну вартість і саме він виявився виграшним,
– розповіла Ірина.
Про виграш жінка дізналася в особистому кабінеті на сайті оператора державних лотерей М.С.Л.
Інші щасливі випадки виграшу у лотерею
- Додамо, що у США жінка перемогла у лотерею завдяки блискавці. Як розповіла жінка, дорогою додому її спіткала гроза з блискавками і вона вирішила перечекати негоду у цілодобовому супермаркеті. Жінка купила квиток на розіграш Powerball. Наступного ранку вона дізналася, що виграла 50 000 доларів.
- Також у Штатах живе чоловік, якому вдалося виграти у лотерею аж 7 разів. Він вигадав власну "формулу", яка і допомагає йому вигравати.