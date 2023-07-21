Власника лотерейного білета шукають по свій країні. Відомо, що свій щасливий білет незнайомець чи незнайомка купили у магазині у центрі Лос-Анджелеса.

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Власник або власниця білета зможе обрати:

або одноразову виплату в розмірі 558,1 мільйона доларів,

або ануїтет на суму 1,08 мільярда доларів.

Обидві суми вказані до вирахування податків. Хто зірвав джекпот – невідомо. Організатори лотереї розшукують щасливчика.

Завдяки пізньому продажу квитків джекпот перевищив раніше заявлену суму в 1 мільярд доларів. Загалом у розіграші розіграли понад 4,8 мільйона виграшних білетів і грошові призи нижчого рівня на суму 85,1 мільйона доларів.

Цікаво! Це вже другий випадок за останні вісім місяців, коли в окрузі Лос-Анджелес було продано білет Powerball вартістю 1 мільярд доларів.

Головний приз у розмірі 1,08 мільярда доларів є третім за величиною за всю історію гри, що розпочалася в 1992 році. Минулого року один квиток, проданий у Каліфорнії, виграв рекордний світовий джекпот у розмірі 2,04 мільярда доларів, а другий за величиною головний приз гри в розмірі 1,586 мільярда доларів було розділено між переможцями в:

Каліфорнії,

Флориді,

Теннессі.

Зауважимо, що раніше у США мешканка штату Міссурі випадково стала переможницею лотереї. Цього б не сталося, якби не негода з блискавками. Як пригадала переможниця, одного вечора вона разом з чоловіком їхали на машині, коли почалася негода. Аж раптом поруч із ними вдарила блискавка. Перечекавши грозу, жінка купила квиток на розіграш Powerball. Наступного ранку вона дізналася, що виграла 50 000 доларів.