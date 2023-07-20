Коли оголошували номери, Джон Санкрант одразу ж зрозумів, що став переможцем. Чоловік навіть не став діставати білет, щоб перевірити ще раз, чи є його комбінація справді виграшною.

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За даними Мічиганської лотереї, чоловік купив білет на розіграш Fantasy 5 26 червня у Frenchtown Cheers у Монро. У нього збіглися всі 5 номерів: 02-07-22-26-30.

Я регулярно граю в Fantasy 5 і завжди вибираю номери за датою народження. Я щойно закінчив вечеряти та подивився на цифри. Щойно я їх побачив, я зрозумів, що виграв. Мені навіть не довелося діставати квиток, щоб перевірити ще раз!,

– сказав він представникам лотереї.

Це вже четверта перемога

За словами американця, це не перша його перемога в лотереї.

"Мені досить часто щастить у лотерею. Це вже четвертий великий приз, який я виграв, і з кожним разом вони стають дедалі більшими. Я сподіваюся, що скоро повернуся сюди за мільйонами", – додав чоловік.

Його останній виграш піде на заощадження.

Ще один американець перемагав у лотереї 7 разів

Щасливчик Річард Лустіг, який живе в Орландо, що в американському штаті Флорида, зміг аж 7 разів виграти у лотереї. Він став мільйонером після того, як перемагав у державних лотереях у період від 1993-го до 2010 року. Загалом виграш Річарда становить 1 052 205 доларів, серед яких джекпот у розмірі 842 152 долари, який він виграв 2002 року. Він розповів, що весь час програвав, поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.