Як пригадала переможниця, одного вечора вона разом з чоловіком їхали на машині, коли почалася негода. Аж раптом поруч із ними вдарила блискавка.

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Жінка вирішила перечекати грозу у цілодобовому магазині.

Дві блискавки вдарили одночасно просто поруч зі мною. Я сказала чоловікові: "Я не хочу їхати в цю грозу",

– згадала переможниця.

Перечекавши грозу, жінка купила квиток на розіграш Powerball. Наступного ранку вона дізналася, що виграла 50 000 доларів. За словами переможниці, вона планує витратити свій приз на онуків.

Що відомо про лотерею Powerball Це американська лотерея, квитки якої продаються у 45 штатах США. Розіграш джекпоту практично завжди стає сенсацією. У листопаді 2022 року було побито рекорд і виграш склав 2,04 мільярда доларів.

Раніше ми писали про те, що у США жінка лише за рік дізналася, що перемогла у лотереї. Сталося це абсолютно випадково. Вона купила лотерейний білет рік тому, але забула його перевірити. Таким чином вона ледь не втратила 1000 доларів.

Додамо, що подібна ситуація сталася і з 69-річний дідусем зі штату Мічиган. Він також ледь не втратив 100 000 доларів, які виграв у лотереї. Все через те, що коли йому подзвонили і розповіли про виграш, дідусь подумав, що це шахраї.