Мешканка Нью-Йорку мало не втратила 1000 доларів, але їй знову пощастило.

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Жінка "просто забула" перевірити квиток

Джинін Пламмер повідомила представникам Нью-Йоркської лотереї, що вона купила свій квиток 26 травня 2022 року в ShopRite of Bayshore, але чомусь вона забула перевірити, чи був квиток виграшним. Вражає, але термін дії виграшного квитка майже закінчився.

Продовжуйте грати, як я, і перевіряйте свої квитки, як я, особливо якщо у вас є багато квитків,

– порадила Пламмер.



Джинін Пламмер, яка виграла в лотереї / Фото Sport.ua

А ми ж порадимо перевіряти лотерейні білети не так, як Джинін Пламмер, а одразу! Додамо, що подібна ситуація сталася і з 69-річний дідусем зі штату Мічиган. Він також ледь не втратив 100 000 доларів, які виграв у лотереї. Все через те, що коли йому подзвонили і розповіли про виграш, дідусь подумав, що це шахраї.

Зауважимо, що американець Річард Лустіг, що живе в Орландо, виграв у лотерею не один, а цілих 7 разів. Загалом виграш Річарда становить 1 052 205 доларів, серед яких джекпот у розмірі 842 152 долари, який він виграв 2002 року.

Переможець лотереї стверджує, що справа тут не лише в успіху. Він розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу. Він стверджував, що провів десятиліття, граючи в лотерею кожен день, перш ніж прославитися своїми послідовними виграшами, але в перші кілька років він не досяг великого успіху.