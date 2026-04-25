У мережі набирає популярності відео, на якому жінка так спокійно та умиротворено літає у небі. Ніхто не вірить, що жінка вирішила зайнятися доволі небезпечним захопленням у свої 73 роки – політати на параплані, пише Times of India.

Як 73-річна жінка стала відомою в мережі

Відео, на якому жінка в шоломі та окулярах літає разом з інструктором на параплані назбирало вже чимало переглядів. Ця парочка стала відома не тільки в мережі, а й у різних медіа по всьому світу. Кадри з польоту виклав у себе в Instargam інструктор з парапланеризму Арун Сінгх, який знімав відео під час польоту.

Жінка розповіла, що залюбки насолоджується цим моментом і що колись вона вже робила щось подібне в Міссурі. Саме ж відео знято в Бір-Біллінгу, відомому місці для парапланеризму в Індії.

Жінка у 73 роки літає на параплані: дивіться відео

Як мережа відреагувала на цей неймовірний політ

Відео назбирало вже понад 200 тисяч переглядів в Instagram, а також купу коментарів захвату. Ось що пише народ:

"Таке враження, що вона просто сидить на своєму дивані";

"Я хочу бути цією бабусею";

"Від цього відео віє спокоєм";

"Супер... вік – це лише цифра";

"Це просто неймовірно!";

"Я не вірю, що їй 73 роки! Яка ж вона молодець";

"Просто чарівна! Надзвичайно енергійна дівчина, яка живе на повну!".

Американка відсвяткувала 90-річчя стрибком з парашутом

Кілька років тому американка Ширлі Тутер стала відомою на весь світ. Вона вирішила відзначити своє 90-річчя неймовірним вчинком – тандемним стрибком з парашутом з висоти майже 4 тисячі метрів, передає ABC 10. Організатори стрибка зробили неймовірні фото та відео цієї захопливої пригоди. Ширлі була дуже задоволена і залюбки показувала свою посмішку.



Жінка у 90 років стрибнула з парашутом / скрин відео

"Це було весело. Можливо, я більше ніколи не ходитиму", – сказала Тутер зі сміхом після приземлення. Стрибок з парашутом був одним пунктом зі списку бажань жінки.

Син Ширлі Джон Льюїс розповів журналістам, що його мати є сміливою маленькою леді, яка, до того ж пережила рак.

