У мережі набирає популярності відео, на якому жінка так спокійно та умиротворено літає у небі. Ніхто не вірить, що жінка вирішила зайнятися доволі небезпечним захопленням у свої 73 роки – політати на параплані, пише Times of India.
Як 73-річна жінка стала відомою в мережі
Відео, на якому жінка в шоломі та окулярах літає разом з інструктором на параплані назбирало вже чимало переглядів. Ця парочка стала відома не тільки в мережі, а й у різних медіа по всьому світу. Кадри з польоту виклав у себе в Instargam інструктор з парапланеризму Арун Сінгх, який знімав відео під час польоту.
Жінка розповіла, що залюбки насолоджується цим моментом і що колись вона вже робила щось подібне в Міссурі. Саме ж відео знято в Бір-Біллінгу, відомому місці для парапланеризму в Індії.
Жінка у 73 роки літає на параплані: дивіться відео
Як мережа відреагувала на цей неймовірний політ
Відео назбирало вже понад 200 тисяч переглядів в Instagram, а також купу коментарів захвату. Ось що пише народ:
"Таке враження, що вона просто сидить на своєму дивані";
"Я хочу бути цією бабусею";
"Від цього відео віє спокоєм";
"Супер... вік – це лише цифра";
"Це просто неймовірно!";
"Я не вірю, що їй 73 роки! Яка ж вона молодець";
"Просто чарівна! Надзвичайно енергійна дівчина, яка живе на повну!".
Американка відсвяткувала 90-річчя стрибком з парашутом
Кілька років тому американка Ширлі Тутер стала відомою на весь світ. Вона вирішила відзначити своє 90-річчя неймовірним вчинком – тандемним стрибком з парашутом з висоти майже 4 тисячі метрів, передає ABC 10. Організатори стрибка зробили неймовірні фото та відео цієї захопливої пригоди. Ширлі була дуже задоволена і залюбки показувала свою посмішку.
Жінка у 90 років стрибнула з парашутом / скрин відео
"Це було весело. Можливо, я більше ніколи не ходитиму", – сказала Тутер зі сміхом після приземлення. Стрибок з парашутом був одним пунктом зі списку бажань жінки.
Син Ширлі Джон Льюїс розповів журналістам, що його мати є сміливою маленькою леді, яка, до того ж пережила рак.
