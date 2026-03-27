Нещодавно бабуся Дроняк підірвала мережу своїм приготуванням до вечірки з нагоди дня народження. Ліліана виклала відео у своєму TikTok про підготовку, яке вже набрало понад 11 мільйонів переглядів.
Як Ліліана Дроняк планувала своє 96-річчя?
Ліліана запропонувала підписникам разом з нею зібратися на вечірку з нагоди її дня народження. Це було відео у стилі Get ready with me.
Мені стукнуло 96, а почуваюся на 26. Сама не вірю, що я все ще тут! Сьогодні ввечері влаштовую вечірку. Я навіть колишнього запросила – хочу трохи драми,
– розповіла бабуся.
Ліліана зізналася, що планує трошки хильнути зайвого й покликати багато друзів. Жінка також показала свій святковий образ: "А ну, гляньте на мій аутфіт. Я готова тусити! Ось мій образ. Ну що, хіба я маю вигляд на 96?".
Для свого дня народження Ліліана вибрала яскраву сукню фіолетового кольору з блискітками, яку вона доповнила стрічкою з написом "Birthday bitch" та короною на голові.
Реакція мережі на день народження бабусі
Мережа обожнює Ліліану і завжди залишає щедрі компліменти для неї під відео. Ось що пишуть:
"Навіть колишнього покликала. Я плачу";
"Яка ж вона мила";
"Ми любимо тебе, королево";
"Каже: "Я хочу драми". Я не можу з неї";
"Ти неймовірна королева";
"Ти маєш чудовий образ для свого 96-річчя".
Популярність руху Advanced Style
Ще донедавна індустрія моди та й інші сфери людської діяльності майже ігнорували зрілих жінок, вважаючи, що стиль та жіночність належать виключно молоді. Усе почало змінюватися з появою феномену Advanced Style – руху, який довів, що старше покоління може навчити нас справжнього смаку, пише The Conversation. Цей тренд запустив в Instagram фотограф Арі Сет Коен, який з 2008 року знімає яскравих жінок віком 50+, кидаючи виклик ейджизму та застарілим стереотипам.
Арі Сет Коен запустив тренд Advanced Style / Фото з інстаграму Коена
Сьогодні цей рух переріс у справжню культурну революцію з сотнями тисяч підписників, документальними фільмами та зніманнями для Vogue. Жінки "елегантного віку" стають впливовими інфлюенсерками, змушуючи б’юті-гігантів переглядати свої стандарти.
Вони більше не хочуть бути невидимими та диктують тренди, гучно заявляючи про себе в соцмережах. Ці жінки доводять, що після 90 життя також може бути яскравим.
