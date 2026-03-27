Нещодавно бабуся Дроняк підірвала мережу своїм приготуванням до вечірки з нагоди дня народження. Ліліана виклала відео у своєму TikTok про підготовку, яке вже набрало понад 11 мільйонів переглядів.

Як Ліліана Дроняк планувала своє 96-річчя?

Ліліана запропонувала підписникам разом з нею зібратися на вечірку з нагоди її дня народження. Це було відео у стилі Get ready with me.

Мені стукнуло 96, а почуваюся на 26. Сама не вірю, що я все ще тут! Сьогодні ввечері влаштовую вечірку. Я навіть колишнього запросила – хочу трохи драми,

– розповіла бабуся.

Ліліана зізналася, що планує трошки хильнути зайвого й покликати багато друзів. Жінка також показала свій святковий образ: "А ну, гляньте на мій аутфіт. Я готова тусити! Ось мій образ. Ну що, хіба я маю вигляд на 96?".

Як Ліліана Дроняк готувалася до дня народження: дивіться відео

Для свого дня народження Ліліана вибрала яскраву сукню фіолетового кольору з блискітками, яку вона доповнила стрічкою з написом "Birthday bitch" та короною на голові.

Святковий образ 96-річної Ліліани Дроняк: дивіться відео

@grandma_droniak my 96th bday ootd. Thanks for all the birThday wishes ♬ original sound - grandma_droniak

Реакція мережі на день народження бабусі

Мережа обожнює Ліліану і завжди залишає щедрі компліменти для неї під відео. Ось що пишуть:

"Навіть колишнього покликала. Я плачу";

"Яка ж вона мила";

"Ми любимо тебе, королево";

"Каже: "Я хочу драми". Я не можу з неї";

"Ти неймовірна королева";

"Ти маєш чудовий образ для свого 96-річчя".

Популярність руху Advanced Style

Ще донедавна індустрія моди та й інші сфери людської діяльності майже ігнорували зрілих жінок, вважаючи, що стиль та жіночність належать виключно молоді. Усе почало змінюватися з появою феномену Advanced Style – руху, який довів, що старше покоління може навчити нас справжнього смаку, пише The Conversation. Цей тренд запустив в Instagram фотограф Арі Сет Коен, який з 2008 року знімає яскравих жінок віком 50+, кидаючи виклик ейджизму та застарілим стереотипам.



Арі Сет Коен запустив тренд Advanced Style / Фото з інстаграму Коена

Сьогодні цей рух переріс у справжню культурну революцію з сотнями тисяч підписників, документальними фільмами та зніманнями для Vogue. Жінки "елегантного віку" стають впливовими інфлюенсерками, змушуючи б’юті-гігантів переглядати свої стандарти.

Вони більше не хочуть бути невидимими та диктують тренди, гучно заявляючи про себе в соцмережах. Ці жінки доводять, що після 90 життя також може бути яскравим.

