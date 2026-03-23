Ютубер Everyday Sandro застряг на своїй Tesla Model X у найсухішому місці на планеті – пустелі Атакама в Чилі, пише Supercar Blondie. У хлопця залишився лише 1% заряду автомобіля, якого вистачило б на 37 км ходу, а найближча зарядна станція знаходилася за 42 км. Але блогер не здався і вигадав, як врятуватися.

Як водій Tesla зміг вибратися з безлюдної пустелі

Ситуацію Everyday Sandro ускладнював той факт, що попереду на автівку чекав затяжний крутий підйом, який "з’їв" би залишки енергії набагато швидше, ніж планувалося. Сандро не хотів застрягти у безлюдній пустелі, тому мусив думати винахідливо та креативно.

Тоді хлопець придумав розгорнути свої аварійні сонячні панелі. Хоча вони давали всього 180 – 200 ват енергії, що вистачало лише на 1 – 2 кілометри запасу ходу за годину, це виграло йому час на пошук кращого рішення.



Блогер застряг посеред пустелі, бо розрядилася Tesla / Скрин відео

Ютубер намагався викликати до пустелі евакуатор, проте п’ять різних компаній відмовилися їхати у таку віддалену місцевість. Зрештою водієві вдалося на залишках заряду дотягнути машину до будівельного майданчика, де йому дозволили скористатися промисловим генератором. Вже на місці водій зміг викликати спецтехніку, яка відбуксирувала його до міста Калама, де нарешті знайшовся швидкий зарядний пристрій.

Everyday Sandro застряг у пустелі Чилі на Tesla: дивіться відео

Ще один цікавий випадок з Tesla

Цього разу саме автівка не підвела та врятувала водієві життя. Водій-експедитор активував свій автопілот на Tesla й заснув за кермом, пише WIRED. Поліція помітила щось підозріле й вирішила зупинити водія.

Машина поліцейських із сиреною почала рух за Tesla, але її водій ніяк не реагував. Припустивши, що Tesla використовує автопілот, вони викликали підмогу, щоб уповільнити рух, потім виїхали перед автомобілем і поступово почали гальмувати. Tesla теж уповільнилася, аж поки не зупинилася на своїй смузі руху. Виявилося, що чоловік дійсно спав за кермом і прокинувся вже за допомогою поліцейських.

Які ще цікаві новини варто прочитати?

