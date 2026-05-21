На фото, яке співачка розмістила у Threads, можна побачити, як артистка лежить на надувному матраці, прикрившись ковдрою і поклавши на обличчя серветку.

LELÉKA віддала своє сонне фото на фотшоп мережі

До своєї світлини LELÉKA додала фразу: "Дозволяю вам використати фотошоп і завершити це фото". І тут понеслося. Співачці прифотошопили мікрофон з Євробачення, зробили фото, нібито вона відпочиває у гнізді, пожартували на тему сусідів у потязі, а також відправили співачку на відпочинок.

Ось як повеселився народ, редагуючи фото співачки:



LELÉKA на відпочинку / Фото з соцмереж



Що бачить співачка Лелека під час сну / Фото з соцмереж



Лелека на величезному хачапурі / Фото з соцмереж



LELÉKA на морі / Фото з соцмереж



Як Лелека поверталася додому з Євробачення-2026 / Фото з соцмереж



Смішні фото з Лелекою / Фото з соцмереж



LELÉKA у гнізді / Фото з соцмереж



Кумедні фото з Лелекою під час сну / Фото з соцмереж

Для довідки! Якщо ви пропустили, то Євробачення-2026 закінчилося перемогою Болгарії. Журі та глядачів підкорила співачка DARA з піснею "Bangaranga", повідомляє офіційний сайт конкурсу. Болгарія виборола перемогу вперше за свою участь у конкурсі. На другому місці опинився Ізраїль, а на третьому – Румунія. Наша LELÉKA увійшла у першу десятку, посівши 9 місце.

Цьогорічний 70-й ювілейний конкурс Євробачення на телеканалі Суспільне Культура увімкнули 2,9 мільйона унікальних глядачів. Оскільки вони дивилися і півфінали, і фінал, і повтори, сумарно це дало 6,7 мільйона переглядів, передає Суспільне Євробачення. Якщо брати суто прямий ефір фіналу, то його одночасно дивилися майже 1,5 мільйона українців.

На диджитал-платформах (це сайти, YouTube, TikTok, Instagram та Facebook) контент про Євробачення зібрав шалені 55 мільйонів переглядів. Мається на увазі не кількість людей, а саме кількість кліків та переглядів відео. Найактивнішими виявилися користувачі Instagram (23,4 млн переглядів від 2,6 млн людей) та TikTok (22,6 млн переглядів).

Тільки нещодавно 24 Канал розповідав про співака LAUD, який повеселив мережу світлиною уві сні в потязі. Артист дав зелене світло користувачам на фантазію та фотошоп. Тоді поруч зі співаком з'явилася Тіна Кароль у шпагаті та Руслана у формі провідниці зі склянкою чаю.

Також народ вигадав, що нібито LAUD спить на килимку для йоги на груповому занятті, хтось пожартував, що уві сні артист побачив, що переміг у Євробаченні, тому йому "вручили" кришталевий мікрофон.