Така відкритість ніби руйнує бар'єри між знаменитостями та їхніми шанувальниками. Наприклад, співак LAUD не побоявся пожартувати з себе та навіть дав таку можливість своїм прихильникам. У Threads він поділився нетиповим кадром з потяга й запросив активно його коментувати.

LAUD знав, яке фото публікувати у своєму профілі, адже воно назбирало вже чимало вподобайок та коментарів. Хтось зловив співака, поки він солодко спав у вагоні потяга. У підписі до світлини LAUD залишив лише одну фразу: "Даю вам повну фотошопну свободу по цьому фото". І понеслося. Співаку вже прифотошопили і кубок Євробачення, і Тіну Кароль у шпагаті, і Руслану у формі провідниці, і створили ще багато кумедних варіантів.

Ось найяскравіші варіації на світлину Лауда з потяга:



LAUD наснилася Руслана у формі провідниці / Фото з соцмереж



Співак LAUD повеселив мережу кадром з потяга / Фото з соцмереж



Меми з Лаудом в потязі / Фото з соцмереж



Меми з LAUD в потязі / Фото з соцмереж



Жарти про LAUD та Руслану / Фото з соцмереж



Лауд спить на занятті з йоги / Фото з соцмереж



LAUD наснилося, що він виграв Євробачення / Фото з соцмереж



LAUD з котиками у потязі / Фото з соцмереж



Лауд та Тіна Кароль в потязі / Фото з соцмереж



Лауд в роботі "Створення Адама" / Фото з соцмереж

LAUD міг представляти Україну на Євробаченні-2026

Така підвищена увага до LAUD цілком зрозуміла, адже нещодавно він став одним із найяскравіших учасників Національного відбору на Євробачення. Виконавець посів почесне друге місце у фіналі конкурсу із піснею "Lightkeeper", пише Суспільне Євробачення. В результаті на конкурс поїхала співачка LELÉKA, яка обійшла LAUD.



Співак LAUD / Фото з інстаграму maoestrooo

Після перемоги співака у соцмережах розгорілася дискусія через зауваження Руслани, яка була у журі, щодо його фірмового стилю. Тоді артист відповів, що замість експериментів із традиційними жанрами він краще продовжить працювати далі у своєму стилі та почне готуватися до здобуття музичної премії Ґреммі.

Тіна Кароль займається йогою в потязі

Якщо ви раптом не зрозуміли, чому на фото поруч з Laud з'явилася Тіна Кароль у шпагаті, то 24 Канал вам нагадає. Рік тому Тіна вразила українців тим, що займалася йогою в потязі. Вона зняла це на відео, яке потім розлетілося на меми.

На відео можна було побачити, як Тіна Кароль виконує складну асану з йоги на столику. Артистка вкотре показала свою гнучкість: вона встала на руки та відвела ноги вбік. І все це під час руху потяга.