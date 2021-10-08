Зброя, коштовності та інше: онучки гангстера Аль Капоне продають його речі на аукціоні

Зброю, прикраси, меблі, посуд, архівні фото та особисті листи одного з найвідоміших злочинців 20 століття Аль Капоне продадуть на аукціоні у Сакраменто, в Каліфорнії. Всього колекція речей гангстера нараховує 174 лоти.

Влаштувати цей аукціон вирішили онучки Аль Капоне. Одна із них, 77-річна Даян, розповіла, що вони розпродають речі дідуся, аби зробити його образ більш "людяним" та показати його з кращого боку.

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Особливо цікавим у цьому плані їй видається лист, який Аль Капоне написав своєму синові Сонні, коли відбував ув'язнення в Алькатрасі. Його вартість оцінюють у 25 – 50 тисяч доларів (658 тисяч – 1,3 мільйона гривень).

Це настільки прекрасний лист. Це не слова чи ідеї безжалісного гангстера, це слова люблячого батька,

– розповіла Даян Капоне.



Лист Аль Капоне до сина Сонні / Фото Sheldon Carpenter

Але це не єдиний лот аукціону, який вартує уваги. Тут можна знайти та придбати платиновий годинник з діамантами Patek Philippe, також оцінений у 25 – 50 тисяч доларів (658 тисяч – 1,3 мільйона гривень), улюблений пістолет Аль Капоне Colt 45-го калібру з прогнозованою вартістю 100 – 150 тисяч доларів (2,6 – 3,9 мільйона гривень) та ще багато іншого.



Colt 45-го калібру, що належав Аль Капоне / Фото Sheldon Carpenter



Платиновий годинник Patek Philippe з ініціалами Аль Капоне / Фото аукціону Witherell's

За даними аукціонного будинку Witherell's Auction House, для участі в аукціоні зареєструвалися близько 1000 учасників з усіх штатів США та ще 11 країн. "Найбільший інтерес викликають предмети, які вважають синонімами образу гангстера – це зброя та прикраси", – поділився директор з постачання аукціону Браян Вітерелл.

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