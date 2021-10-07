Загальна вторгована сума – 945 524 долари (майже 25 мільйонів гривень). Це втричі більше, ніж прогнозували експерти.

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Мухаммед Алі – художник

За словами представників аукціону, Мухаммед Алі малював протягом усього свого життя. Він навчався у свого батька, який був професійним художником, а також брав уроки у спортивного художника Лероя Неймана.

Мухаммед Алі був культурною іконою, що визначила ціле покоління. Його роботи показують близькі його серцю речі – бокс, громадянські права, релігію, мир у всьому світі та гуманізм,

– сказала Гелен Голл, директорка відділу народної культури Bonhams перед початком аукціону.

Роботи видатного спортсмена виставив на продаж Родні Браун – колекціонер та друг Алі. Він розповів, що боксер намалював для нього свої перші три картини після бою у Бостоні у 1977 році.

Найдорожчим лотом з колекції виявився малюнок Sting Like a Bee ("Жали, як бджола"), який Мухаммед Алі створив у 1978 році під час зйомок фільму "Дороги свободи". Її купили за 425 тисяч доларів (11,1 мільйона гривень).



Малюнок, проданий за 425 тисяч доларів / Фото Bonhams

Іншими роботами з-поміж найдорожчих стали картина "Я люблю тебе, Америко", продана за 150 тисяч доларів (3,9 мільйона гривень), та замальовка з порівнянням ісламу та християнства, що пішла з молотка за 24 тисячі доларів (632,4 тисячі гривень).



Картину "Я люблю тебе, Америко" купили за 150 тисяч доларів / Фото Bonhams

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