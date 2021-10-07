Востаннє фізичний фестиваль відбувся ще у 2019 році, а наступні провели в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу. Це дуже вплинуло на фінансовий стан організаторів та фестивальний фонд, тож гроші, виручені на аукціоні, підуть на допомогу митцям, що взяли у ньому участь, та проведення майбутніх фестивалів.

Це цікаво Грати у подорожі: найкращі казино в аеропортах світу

На аукціоні, який триватиме до 8 жовтня, представлені роботи 200 художників з усього світу. Тут можна знайти NFT, машини-мутанти, прикраси, фотографії, картини, інсталяції, скульптури.

Це найбільш різноманітний аукціон з точки зору медіа та міжнародних художників зі всіх, які я коли-небудь бачив на розпродажах,

– поділився Харрісон Тезнер, голова відділу цифрової стратегії аукціонів.

На аукціоні представлено чимало легендарних мистецьких об'єктів Burning Man, зокрема й славнозвісний Rocket Car – переобладнаний Cadillac Sedan DeVille 1973 року, який має 12 метрів у довжину та може вмістити 16 людей. За нього очікують виручити до 50 тисяч доларів.



Rocket Car / Фото Sotheby’s

Якщо аукціон пройде вдало, це допоможе Burning Man втриматися на плаву та зберегти знаменитий фестиваль на довгі роки. "Ми впевнені, що виживемо і повернемося у 2022 році сильнішими, ніж коли-небудь", – сказала директорка творчих ініціатив фестиваль Кім Кук.

Інші лоти аукціону / Скриншоти Sotheby’s

Дивіться також Скульптура Проні Прокопівни із фільму "За двома зайцями" у Києві заговорила українською