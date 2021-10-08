Устроить этот аукцион решили внучки Аль Капоне. Одна из них, 77-летняя Дайан, рассказала, что они распродают вещи дедушки, чтобы сделать его образ более "человечным" и показать его с лучшей стороны.

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Особенно интересным в этом плане ей кажется письмо, которой Аль Капоне написал своему сыну Сонни, когда отбывал заключение в Алькатрасе. Его стоимость оценивается в 25 – 50 тысяч долларов (658 тысяч – 1,3 миллиона гривен).

Это настолько прекрасное письмо. Это не слова или идеи безжалостного гангстера, это слова любящего отца,

– рассказала Даян Капоне.



Письмо Аль Капоне к сыну Сонни / Фото Sheldon Carpenter

Но это не единственный лот аукциона, который стоит внимания. Здесь можно найти и приобрести платиновые часы с бриллиантами Patek Philippe, также оцененные в 25 – 50 тысяч долларов (658 тысяч – 1,3 миллиона гривен), любимый пистолет Аль Капоне Colt 45-го калибра с прогнозируемой стоимостью 100 – 150 тысяч долларов (2 6 – 3,9 миллиона гривен) и многое другое.



Colt 45-го калибра, что принадлежал Аль Капоне / Фото Sheldon Carpenter



Платиновые часы Patek Philippe с инициалами Аль Капоне / Фото аукциона Witherell's

По данным аукционного дома Witherell's Auction House, для участия в аукционе зарегистрировались около 1000 участников со всех штатов США и еще 11 стран. "Наибольший интерес вызывают предметы, которые считают синонимами образа гангстера – это оружие и дорогие украшения", – поделился директор по снабжению аукциона Брайан Уитерелл.

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