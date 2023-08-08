Якби Залужний був вікінгом: штучний інтелект створив портрети легендарного генерала
Джерело:Andrex Selivanov
У мережі пофантазували, яким був би український генерал Валерій Залужний у часи вікінгів. Без сумнівів – вийшло ефектно і дуже промовисто.
Відповідні кадри показав у соцмережах Андрекс Саліванов. Згодом він також показав, як штучний інтелект бачить Путіна, Лаврова та Медвєдєва на лаві підсудних у Гаазі.
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Залужний "став" вікінгом
Автор звернув увагу на те, що останнім часом багато шуму й обговорень навколо "Барбі". "А я вирішив подивитись, а що, якби Залужний народився у часи вікінгів", – написав він. Й наголосив, що не заздрить ворогам цього воїна.
Залужний, якби був вікінгом / Зображення з фейсбук-сторінки Andrex Selivanov
У коментарях до допису люди цікавляться, чи використовував Саліванов нейромережу Midjourney. "Це хай вікінги думають, як вони виглядатимуть в часи Залужного", – пожартувала одна з користувачок мережі.
Кілька фактів про вікінгів
- Це представники германських племен, що мешкали на півночі Європи. Чимало з них залишились на територіях сучасної Данії, Швеції та Норвегії.
- Ніхто у той час не міг зрівнятися з ними у майстерності виготовлення та керування суднами. Дракари – так називались бойові кораблі вікінгів.
- Вікінги насправді ніколи не носили рогатих шоломів, як нам часто показують у кіно.
- У походах жінки були воїнами на рівні із чоловіками, це довели археологи, проаналізувавши давні поховання.
- Науковці давно сперечаються, хто першим відкрив Америку: Колумб у 1492 році чи вікінги за 500 років до нього. Більшість схиляються до того, що першість все ж за скандинавами.
- Більше про вікінгів, яких називаються "богами війни", читайте за посиланням.
Усе про вікінгів так ким вони були: дивіться відео 24 Каналу
Раніше штучний інтелект продемонстрував, який вигляд мав би Залужний, якби був героєм мультфільму. Окрім головнокомандувача ЗСУ він показав й інших відомих особистостей минулого та сучасності.