Соответствующие кадры показал в соцсетях Андрекс Саливанов. Потом он также показал, как искусственный интеллект видит Путина, Лаврова и Медведева на скамье подсудимых в Гааге.

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Залужный "стал" викингом

Автор обратил внимание на то, что в последнее время много шума и обсуждений вокруг Барби. "А я решил посмотреть, что если бы Залужный родился во времена викингов", – написал он. И подчеркнул, что не завидует врагам этого воина.

Залужный во времена викингов / Изображение с фейсбук-страницы Andrex Selivanov

В комментариях к публикации люди интересуются, использовал ли Саливанов нейросеть Midjourney. "Это пусть викинги думают, как они будут выглядеть во времена Залужного", – пошутила одна из пользователей сети.

Несколько фактов о викингах

Это представители германских племен, обитавших на севере Европы. Многие из них остались на территориях современной Дании, Швеции и Норвегии.

Никто в то время не мог сравниться с ними в мастерстве изготовления и управления судами. Дракари – так назывались боевые корабли викингов.

Викинги на самом деле никогда не носили рогатые шлемы, как нам часто показывают в кино.

В походах женщины были воинами наравне с мужчинами, это доказали археологи, проанализировав древние захоронения.

Ученые давно спорят, кто первым открыл Америку: Колумб в 1492 году или викинги за 500 лет до него. Большинство склоняются к тому, что первенство все-таки за скандинавами.

Больше о викингах, которых называются "богами войны", читайте по ссылке.

Все о викингах так кем они были: смотрите видео 24 Канала

Ранее искусственный интеллект продемонстрировал, какой выглядел бы Залужный, будь героем мультфильма. Кроме главнокомандующего ВСУ, он показал и других известных личностей прошлого и современности.