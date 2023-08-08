Відповідні кадри показав у соцмережах Андрекс Саліванов. Згодом він також показав, як штучний інтелект бачить Путіна, Лаврова та Медвєдєва на лаві підсудних у Гаазі.

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Залужний "став" вікінгом

Автор звернув увагу на те, що останнім часом багато шуму й обговорень навколо "Барбі". "А я вирішив подивитись, а що, якби Залужний народився у часи вікінгів", – написав він. Й наголосив, що не заздрить ворогам цього воїна.

Залужний, якби був вікінгом / Зображення з фейсбук-сторінки Andrex Selivanov

У коментарях до допису люди цікавляться, чи використовував Саліванов нейромережу Midjourney. "Це хай вікінги думають, як вони виглядатимуть в часи Залужного", – пожартувала одна з користувачок мережі.

Кілька фактів про вікінгів

Це представники германських племен, що мешкали на півночі Європи. Чимало з них залишились на територіях сучасної Данії, Швеції та Норвегії.

Ніхто у той час не міг зрівнятися з ними у майстерності виготовлення та керування суднами. Дракари – так називались бойові кораблі вікінгів.

Вікінги насправді ніколи не носили рогатих шоломів, як нам часто показують у кіно.

У походах жінки були воїнами на рівні із чоловіками, це довели археологи, проаналізувавши давні поховання.

Науковці давно сперечаються, хто першим відкрив Америку: Колумб у 1492 році чи вікінги за 500 років до нього. Більшість схиляються до того, що першість все ж за скандинавами.

Більше про вікінгів, яких називаються "богами війни", читайте за посиланням.

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Раніше штучний інтелект продемонстрував, який вигляд мав би Залужний, якби був героєм мультфільму. Окрім головнокомандувача ЗСУ він показав й інших відомих особистостей минулого та сучасності.