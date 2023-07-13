Відповідні зображення опублікувала в інстаграмі UkrAInians. Там регулярно пропонують підписникам вгадувати, кого зі знаменитих людей відтворила нейромережа.

До теми Якби вони жили на Гуцульщині: штучний інтелект одягнув Гаррі Поттера та друзів у вишиванки

Серед тих, кого вже "перетворили" у персонажів мультфільму – політики, військові командири, історичні постаті, зірки шоубізу та спорту.

Володимир Зеленський

"Вгадаєте, хто цей милий хлопчина? "Людина року" за версією журналу TIME, між іншим", – мовиться в одному з дописів UkrAInians. Мабуть, нема таких, хто б не знав, про кого це.



Український президент – якби був у мультику / Зображення, згенероване ШІ

Валерій Залужний

"Генерал, відповідальний за ГЕНЕРАЛьне прибирання наших земель від загарбників", – так в UkrAInians описали Валерія Залужного. Краще і не скажеш.



Легендарний головнокомандувач ЗСУ / Зображення, згенероване ШІ

Кирило Буданов

"Будда української розвідки, який завжди знає, коли й де сусідам завезуть бавовну", – так розповідають про головного розвідника країни.



Зізнайтеся, згадали фірмовий сміх Буданова? / Зображення, згенероване ШІ

Віталій Кличко

Не забули й про персонажа київського мера Віталія Кличка. Як то кажуть, "хто не чув, той побачить". А ще пам'ятаймо, що "сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися".



А які з "крилатих фраз" Кличка знаєте ви? / Зображення, згенероване ШІ

Олексій Резніков або Денис Шмигаль

"Тут може бути одразу 2 відповіді. Адже так вийшло, що наразі у нас 2 схожих міністри", – пишуть у UkrAInians. І справді – хтось може впізнати тут міністра оборони Резнікова, а хтось – прем'єра Шмигаля.



Забули про європейського "брата" – Шарля Мішеля / Зображення, згенероване штучним інтелектом

Денис Прокопенко

Нещодавно "Редіс" відзначив своє 32-річчя. А згодом після довгих місяців полону й подальшого перебування у Туреччині – нарешті повернувся до України.



Легендарний командир "Азову" / Зображення, згенероване штучним інтелектом

Ганна Маляр

Її постійні нагадування про те, що "плани люблять тишу" – основа інформаційної гігієни у час війни. "Завжди приємно слухати приємні новини від приємної жінки, – стверджують у UkrAInians.



Читайте тільки перевірені новини / Зображення, згенероване ШІ

Степан Бандера

"Якщо Україна – мати, то він – батько", – пишуть у UkrAInians і ми не можемо з ними не погодитися. Так-так, це про українського революціонера Степана Бандеру.



"Батько наш – Бандера" / Зображення, згенероване ШІ

Григорій Сковорода

Мав модну зачіску "кроп" ще до того, як це стало мейнстрімом – 300 років тому. Для тих, хто не одразу впізнав Сковороду, дали підказку – порадили просто витягнути із заначки 500 гривень.



Світ ловив його та не спіймав / Зображення, згенероване ШІ

Тарас Шевченко

Символ української незламності на всі часи, легендарний Кобзар – Шевченка важко не впізнати з першого ж погляду. А його "борітеся – побороте" зараз по-новому актуальне для всіх українців.



Шевченко як персонаж мультфільму / Зображення, згенероване ШІ

Леся Українка

Як гарно зауважили у UkrAInians, їй точно б сподобався мультфільм "Мавка", який, до речі, стане серіалом. А ось який вигляд міг би мати персонаж самої Лесі Українки.



Леся Українка подивилася б "Мавку" / Зображення, згенероване ШІ

Іван Франко

Ну і як же без Івана Франка? У UkrAInians порівняли події, що відбуваються у його повісті "Захар Беркут" із теперішнім нашестям загарбників на наші землі. "Час йде, але дещо лишається незмінним", – переконані там.



Франку дуже пасує роль у мультфільмі / Зображення, згенероване ШІ

Ярослав Мудрий

Якщо важко відгадати, хто це, підказка теж прямо у вашому гаманці. "Він мудро споглядає на нас кожного разу, коли дістаємо 2 гривні" – так, це Ярослав Мудрий.



Персонаж Ярослава Мудрого / Зображення, створене ШІ

Михайло Грушевський

Впевнені, усі зрозуміли, що це – Михайло Грушевський. Нагадаємо, що він був українським істориком, громадським та політичним діячем, а у 1917 – 1918 роках – головою Центральної ради УНР.