На картинках, які представ штучний інтелект, можна побачити головну трійцю – Гаррі, Рона та Герміону – у традиційному українському вбранні.

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Варто нагадати, що події "Гаррі Поттера" розвиваються у Британії. А Гуцульщина – це самобутній етнографічний район в українських Карпатах зі своєрідним господарським побутом, традиційною матеріальною та духовною культурою. Найважливіше місце в економіці Гуцульщини займало скотарство. А основним заняттям гуцулів були: випас худоби, перероблення молока, оброблення шкір та виготовлення з них одягу, взуття, ременів та збруї.

Штучний інтелект одягнув Гаррі Поттер та друзі у вишиванки: дивіться відео

Реакція соцмереж

Українцям така інтерпретація улюблених персонажів прийшлася до душі. Ось що вони написали:

"Пожирачам смерті краще косоворотки і кокошники пасувати будуть".

"Гаррі Поттер носив би вишиванку і ми б називали його Гриць Гончар! Тому що український аналог імені Гаррі є Григорій, а Поттер – це Гончар".

"Драко красунчик".

Додамо, що раніше штучний інтелект пофантазував, який вигляд мали б Ріанна, Адель, Леді Гага та інші зірки, якби жили понад 200 років тому. Такий експеримент вирішив провести Енді Голдер. Аби втілити свій задум у реальність, чоловік використав нейромережу Midjourney. За його словами, він любить поп-музику і "Бріджертонів". Саме тому він запитав у штучного інтелекту, який вигляд мали б його улюблені поп-королеви.