Цей лот пішов із молотка на аукціоні Propstore у Каліфорнії. Він обійшовся новому власнику аж у 100 000 доларів, а це приблизно понад 3,5 мільйона гривень.

До теми Була куплена за долар, а тепер коштує тисячі: у Британії знайшли першу книгу про "Гаррі Поттера"

Костюм – брудний і у плямах "крові"

До лоту увійшла не лише легендарна мантія із ґрифіндорським капюшоном, а також круглі окуляри чарівника, біла бавовняна сорочка, краватка, вовняний светр, сірі штани та чорні замшеві шкіряні туфлі. У цьому костюмі Деніел Редкліфф знімався у фільмі "Гаррі Поттер і Таємна кімната".

Цікаво! На одязі є плями сценічної крові, яку використовували у сценах з Василіском – величезної змії зі смертоносним поглядом. З цієї ж причини костюм – пошарпаний і брудний.



Лот продали за 100 тисяч доларів / Фото Propstore​

Як зазначили у ЗМІ, костюм придбав суперфанат саги про Гаррі Поттера. Так називають людей, які мають надзвичайно глибоке захоплення чимось або кимось. Суперфанати зазвичай детально вивчають усе про персонажів, розгадують головоломки сюжетів, колекціонують речі, пов'язані з улюбленою франшизою чи займаються косплеєм.

Кадр із фільму "Гаррі Поттер і таємна кімната" / Фото DPA, PA

Про інші легендарні лоти

Копію машини часу DeLorean із "Назад у майбутнє" продали за 250 000 доларів.

Світловий меч джедая Обі-Вана Кенобі з культової кіносаги "Зоряні війни" – за 118 750 доларів.

Ігрову дошку із "Джуманджі" купили за 262 500 доларів.

Найбільшу суму віддали за ляльку злого клоуна з фільму жахів "Полтергейст" – аж 661 421 долар.

Редкліфф вперше став татом

У Деніела Редкліффа, якому роль Гаррі Поттера принесла шалену популярність, народився первісток. Актор намагається тримати у секреті своє особисте життя.

Втім, нещодавно папараці сфотографували його під час прогулянки з дитиною. Після цього зірка розкрив її стать – це хлопчик. Редкліфф також підтвердив, що матір'ю малюка є акторка Ерін Дарк.