Книга могла ще роками припадати порохами на горищі, якби рідні власника книги не влаштували там ревізію. На жаль, сталося це вже після смерті чоловіка.

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Деталі розповіла сестра чоловіка, яка попросила не називати її імені. Річ у тім, що її брат все життя колекціонував книги, комікси та журнали.

Він ходив на безладні розпродажі та церковні ярмарки та повертався з купою щорічників чи коміксів. Потім він відвозив їх до магазину старих речей у Геднесфорді, щоб продати, або брав їх до школи, щоб обмінюватися з друзями,

– сказала вона.

Жінка знала про те, що її брат має таку цінну книгу, однак ані вона, ані інші родичі не знали, де саме лежить унікальний примірник.

Книгу купили менш як за долар

Сестра неназваного колекціонера розповіла, що її брат купив цю книгу у бібліотеці Вулверхемптона. Її співробітники не знали про цінність книги та думали, що примірник занадто пошкоджений, щоб люди могли його брати, тож вирішили продати його.

Покупець купив її менш ніж за долар, а точніше за 38 центів (тобто за 14 гривень).



Рідкісна книга про "Гаррі Поттера" / Фото New York Post

Скільки тепер коштує книга

Книга дійсно виглядає зношеною, однак тепер її вартість оцінюють у колосальні 6300 доларів. Експерти підтвердили, що роман був одним із 500 екземплярів, опублікованих 1996 року видавництвом Bloomsbury, та одним із 300 екземплярів, відправлених до бібліотек по всій Великій Британії.

Яка дивовижна знахідка. Вилучено та викинуто з бібліотеки, куплено за близько 38 центів США і тепер коштують тисячі доларів,

– зазначив аукціоніст Річард Вінтертон.

Зауважимо, що на книжці все ще є бібліотечний ідентифікатор, наклейка на корінці з літерою J, подальша печатка про вилучення та ціна продажу.



Книга раніше була у бібліотеці / Фото New York Post

Чи отримає історія про Гаррі Поттера нове життя

Нещодавно стрімінговий сервіс HBO анонсував вихід нового серіалу про хлопчика, який вижив. Проте деякі фанати всесвіту Гаррі Поттера почали протестувати, вважаючи, що історія не потребує переказу чи продовження. Крім того, інші критики також висловили свої зауваження до проєкту.

Джоан Роулінг, яка є виконавчим продюсером майбутнього серіалу, сказала, що вже запаслася шампанським. Письменниця вважає таку реакцію фанів "жахливими новинами" Що ж, протистояння Роулінг та фанатів, схоже, продовжується.

Наразі немає точної дати прем'єри серіалу, але ймовірно, що вона відбудеться не раніше 2025 – 2026 року.