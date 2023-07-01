Такий експеримент вирішив провести Енді Голдер, який пише для BuzzFeed. Аби втілити свій задум у реальність, чоловік використав нейромережу Midjourney.

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"Все просто: я люблю поп-музику і я люблю Bridgerton. Тож я попросив штучний інтелект показати мені, який вигляд мали б мої улюблені поп-королеви", – пояснив Голдер.

Довідка. Bridgerton, українською "Бріджертони" – американський телесеріал від Netflix, дія якого відбувається в Лондоні епохи Регентства, на початку XIX століття.

Біллі Айліш

Американська співачка, має ірландське та шотландське походження. Наймолодша лауреатка в історії Греммі та друга з людей, що отримали там всі 4 головні нагороди. Виступає на концертах разом зі своїм братом Фіннеасом. У 2020 році записала пісню No Time To Die, що стала саундтреком до однойменного фільму про Джеймса Бонда.



Біллі Айліш "в минулому" / Енді Голдер, Midjourney

Нікі Мінаж

Американська реперка. Відома своїм ексцентричним стилем, багатогранними вокальними можливостями і провокаційними текстами. Була визнана однією з найвпливовіших реп-виконавиць свого покоління.



Нікі Мінаж в 1800-х / Енді Голдер, Midjourney

Бейонсе

Американська співачка та актриса. Здобула популярність як соло-виконавиця після розпаду групи Destiny's Child. Вважається однією з найбільш впливових жінок у музичній індустрії. У 2020 році стала другою виконавицею в історії (після Мераї Кері), яка лідирувала у хіт-парадах протягом чотирьох десятиліть поспіль: у 1990-х, 2000-х, 2010-х і 2020-х роках.



Такий вигляд мала би Бейонсе 200 років тому / Енді Голдер, Midjourney

Адель

Англійська співачка, відома своїм потужним та емоційним вокалоам. Її музика поєднує різні жанри, зокрема соул, поп, ритм-енд-блюз та фолк. Впродовж своєї кар'єри отримала вже 16 нагород "Греммі". Однією з них (у 2017 році за свій альбом "25") захотіла поступитися на користь Бейонсе.



Якби Адель могла б подорожувати у часі / Енді Голдер, Midjourney

Леді Гага

Американська співачка та актриса. Відома своїм унікальним стилем, екстравагантними костюмами та сценічними шоу. Знялася у кількох фільмах, зокрема – у музичній драмі "Зірка народжується", за яку отримала номінацію на Оскар. Виконавиця є символом самовираження та боротьби за права людей.



Такий вигляд Леді Гага могла би мати в епоху Регенства / Енді Голдер, Midjourney

Дуа Ліпа

Британська співачка косовського походження, відома своїми електропоп та данс-поп хітам та співом у "чіткому, хрипкому низькому регістрі". Її кар'єра почалась ще у підлітковому віці: 14-річна дівчинка розміщувала у ютубі кавери на пісні Крістіни Агілери, Неллі Фуртадо та інших улюблених виконавців.



Дуа Ліпа у 1800-х роках / Енді Голдер, Midjourney

Джанет Джексон

Американська співачка, танцівниця, актриса. Молодша сестра Майкла Джексона. Почала свою кар'єру в 1980-х роках і швидко здобула популярність завдяки харизматичному вокалу та енергійним танцям. Активно займається гуманітарною діяльністю і підтримує різні благодійні організації.



Джанет Джексон в епоху Регенства / Енді Голдер, Midjourney

Тейлор Свіфт

Американська співачка та актриса. Є однією з найуспішніших поп-кантрі виконавиць сучасності. Восени 2022 року виконавиця встановила історичний рекорд: її пісні посіли перші десять місць в пісенному чарті США Billboard Hot 100.



Тейлор Свіфт на початку XIX століття / Енді Голдер, Midjourney

Pink

Американська співачка та актриса. Поєднує різні жанри, зокрема – поп, рок, ритм-енд-блюз та альтернативний рок. Відома своєю активною громадською діяльністю. Часто використовує яскраві кольори у своєму одязі та виступає з відвертими та сміливими образами.



Pink також спробували "перенести" у часі / Енді Голдер, Midjourney

Селена Гомес

Американська співачка, актриса та продюсерка. Починала свою кар'єру як акторка в дитячих телевізійних шоу. У 2009 році Селена Гомес стала наймолодшою особою, яка приєдналася до фонду ЮНІСЕФ та стала послом доброї волі – тоді дівчині було лише 17.



Селена Гомес могла би мати такий вигляд багато десятиліть тому / Енді Голдер, Midjourney

Ріанна

Американська та барбадоська співачка, актриса та підприємиця. Стала однією з найуспішніших та впливових поп-рок виконавиць у світі. Є власницею бренду косметики Fenty Beauty та модного бренду Fenty. Впливова особистість в музичній та модній індустрії, яка використовує свій талант і голос, аби змінювати світ навколо себе.



Ріанні личить стиль королеви з 1800-х / Енді Голдер, Midjourney