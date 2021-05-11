Outright Games – провідний світовий видавець інтерактивних розваг для всієї родини. 10 травня компанія разом з розробником гри, студією Drakhar, та з Sony Pictures Consumer Products оголосили про вихід нової гри – Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

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Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – тривимірна платформенна пригода, яка відправить гравців у казкову подорож, дозволяючи їм керувати своїми улюбленими персонажами. Адже у новій відеогрі представлені улюблені фанатами герої з популярних анімаційних фільмів.

Короткий тизер-трейлер, який представила Outright Games, не демонструє ніякого ігрового процесу, проте інтригує та весело повідомляє, що гра існує.

Насувається щось моторошне. Абсолютно нові пригоди, що відбуваються у Всесвіті готелю "Трансільванія". Залишайтеся з нами, Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures буде доступний у жовтні!

Реліз заплановано на жовтень 2021 року. Гра буде доступна на платформах: ПК (Steam), Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch.