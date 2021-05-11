Outright Games – ведущий мировой издатель интерактивных развлечений для всей семьи. 10 мая компания вместе с разработчиком игры, студией Drakhar, и с Sony Pictures Consumer Products объявили о выходе новой игры – Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures
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Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – трехмерная платформенное приключение, которое отправит игроков в сказочное путешествие, позволяя им управлять своими любимыми персонажами. Ведь в новой видеоигре представлены любимые фанатами герои из популярных анимационных фильмов.
Короткий тизер-трейлер, который представила Outright Games, не демонстрирует никакого игрового процесса, однако интригует и весело сообщает, что игра существует.
Надвигается что-то жуткое. Совершенно новые приключения, происходящие во Вселенной отеля "Трансильвания". Оставайтесь с нами, Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures будет доступен в октябре!