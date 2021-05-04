Компания Netflix и создатели отмеченного наградами немецкого сериала DARK ("Тьма") Янтье Фризе и Баран бо Одар в 2018 году подписали контракт о совместной работе. Поэтому после того, как "Тьма" получила немалую похвалу поклонников по всему миру, продюсеры начали работу над новым грандиозным сериалом "1899".

Это интересно Автор "Хранителей" Алан Мур напишет новые серии фэнтези-романов

"1899" расскажет о загадочных обстоятельствах путешествия иммигрантского корабля из Европы в Нью-Йорк. Пассажиров разного происхождения и разной национальности объединяют их надежды и мечты о новом веке и лучшем будущем за океаном. Но со временем их путешествие превратится в кошмар, когда они встретятся с кораблем, плывущим по течению в открытом море, который пропал без вести несколько месяцев назад. Эта встреча превратит их путешествие в головоломку, связывающую прошлое каждого пассажира паутиной тайн.

"1899" – действительно европейский сериал, в котором персонажи из разных стран говорят на языке своего происхождения. Нам очень повезло, что мы нашли удивительных талантов со всего мира, которые вместе с нами отправятся в это увлекательное путешествие,

– заявил продюсер Янтье Фризе.