Английский писатель и автор комиксов Алан Мур известен, прежде всего, такими своими работами как "Хранители", "V значит Вендетта", "Из Ада". Он признан лучшим создателем комиксов в истории и одним из самых значимых британских писателей последних пятидесяти лет. А комиксы Алана называют "образцом высокого искусства".

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Недавно Алан Мур подписал соглашение на выпуск нового цикла фэнтези-романов Long London. "Длинный Лондон" – это пятитомная серия эпических фэнтезийных романов, описывающих беллетризованную версию титульного города. Создатель "Хранителей" заключил контракт с британским издательством Bloomsbury. Книги планируют издать в 2024 году. А в 2022 году выйдет сборник рассказов Illuminations, который тоже входит в этот контракт.

От создателя "Хранителей" и других классических произведений, цикл "Длинный Лондон" представляет собой по истине сложную историю окутанного тенью города, который полон волшебства и памяти, где-то за пределами "настоящего Лондона". Длинный Лондон – это серия о "Иногда доступном вневременном теневом городе". Это невероятно изобретательный, атмосферный, мифический мир убийств, магии и безумия. Это квинтет сюжетов, охватывающих все 20-е столетие, начиная с ошеломленного контузией и развалившегося Лондона 1949 года, и следуя за популяциями писателей, преступников, художников и фокусников,

– идет речь в синопсисе к "Длинному Лондону".



Алан Мур / Фото deadline