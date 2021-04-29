Netflix добавил функцию, что избавляет от мук выбора и автоматически что-то воспроизводит
Минимум год Netflix тестировал функцию "Play Something". Она позволяет показывать зрителям случайный фильм или эпизод из расчета их предпочтений.
Источник:Сollider
С апреля 2021 года возможность случайного выбора станет доступна всем пользователям. Подписчикам, которые нажимают кнопку, будет показан фильм или шоу, что было выбрано в зависимости от интересов зрителя.
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Если то, что выбрал алгоритмом кажется пользователю неинтересным – можно опять нажать "Play Something" ("Воспроизвести что-нибудь"), а незавершенное шоу, фильм или сериал добавить в свой список для просмотра. Эта функция будет запущена на телевизорах по всему миру и вскоре появится на устройствах Android.
Кнопка "Play Something" призвана облегчить современную болезнь: так называемую усталость от выбора, возникающую при принятии решения о том, что смотреть дальше на стриминговом сервисе.
Если вы настроены на что-то новое или знакомое, просто нажмите "Play Something", а Netflix позаботится обо всем остальном,
– поделился директор по инновациям Netflix Кэмерон Джонсон.
Сервис пробовал несколько названий для новой функции "Перемешать", "Смотреть сейчас", "Мгновенное воспроизведение" и "Воспроизвести что-либо". Тестирование показало, что на последний вариант кликали чаще. Функция кнопки предполагает три варианта на выбор: новый фильм или сериал, эпизод или фильм, который пользователь не досмотрел раньше и проект, предложенный на основе алгоритмов стриминга.
Бывают моменты, когда мы просто не хотим принимать решения. Вечер пятницы после долгой рабочей недели. Вечер семейного кино, с выбором которого никто не может определиться. Мы все были в такой ситуации. Иногда вы просто хотите открыть Netflix и погрузиться во что-то новое. Вот почему мы создали Play Something – новый увлекательный способ расслабиться,
– добавил Кэмерон.
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