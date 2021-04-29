Минимум год Netflix тестировал функцию "Play Something". Она позволяет показывать зрителям случайный фильм или эпизод из расчета их предпочтений.

С апреля 2021 года возможность случайного выбора станет доступна всем пользователям. Подписчикам, которые нажимают кнопку, будет показан фильм или шоу, что было выбрано в зависимости от интересов зрителя.

Это интересно Время вернуться в кинотеатры: вин Дизель призвал зрителей идти на "Форсаж 9" в новом ролике

Если то, что выбрал алгоритмом кажется пользователю неинтересным – можно опять нажать "Play Something" ("Воспроизвести что-нибудь"), а незавершенное шоу, фильм или сериал добавить в свой список для просмотра. Эта функция будет запущена на телевизорах по всему миру и вскоре появится на устройствах Android.

Кнопка "Play Something" призвана облегчить современную болезнь: так называемую усталость от выбора, возникающую при принятии решения о том, что смотреть дальше на стриминговом сервисе.

Если вы настроены на что-то новое или знакомое, просто нажмите "Play Something", а Netflix позаботится обо всем остальном,

– поделился директор по инновациям Netflix Кэмерон Джонсон.

Want to watch something but not sure what? We got you covered!



Starting today you’ll find PLAY SOMETHING when you log on to Netflix — locate it underneath your name, as a row on the homepage, or in the menu. It will show you one of three things... pic.twitter.com/xkHgfMHYpR — Netflix (@netflix) April 28, 2021

Сервис пробовал несколько названий для новой функции "Перемешать", "Смотреть сейчас", "Мгновенное воспроизведение" и "Воспроизвести что-либо". Тестирование показало, что на последний вариант кликали чаще. Функция кнопки предполагает три варианта на выбор: новый фильм или сериал, эпизод или фильм, который пользователь не досмотрел раньше и проект, предложенный на основе алгоритмов стриминга.

Бывают моменты, когда мы просто не хотим принимать решения. Вечер пятницы после долгой рабочей недели. Вечер семейного кино, с выбором которого никто не может определиться. Мы все были в такой ситуации. Иногда вы просто хотите открыть Netflix и погрузиться во что-то новое. Вот почему мы создали Play Something – новый увлекательный способ расслабиться,

– добавил Кэмерон.