Мінімум рік Netflix тестував функцію "Play Something". Вона дозволяє показувати глядачам випадковий фільм або епізод з розрахунку їх уподобань.

З квітня 2021 року можливість випадкового вибору стане доступна всім користувачам. Передплатникам, що натискають нову кнопку, буде показано фільм або шоу, яке було вибрано в залежності від інтересів глядача.

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Якщо те, що вибрав алгоритмом здається користувачу нецікавим – можна знову натиснути "Play Something" ("Відтворити що-небудь"), а незавершене шоу, фільм або серіал додати у свій список для перегляду. Ця функція буде запущена на телевізорах по всьому світу і невдовзі з'явиться на пристроях Android.

Кнопка "Play Something" покликана полегшити сучасну хворобу: так звану втому від вибору, що виникає при прийнятті рішення про те, що дивитися далі на стрімінговому сервісі.

Якщо ви налаштовані на щось нове чи знайоме, просто натисніть "Play Something", а Netflix подбає про все інше,

– поділився директор з інновацій Netflix Кемерон Джонсон.

Want to watch something but not sure what? We got you covered!



Starting today you’ll find PLAY SOMETHING when you log on to Netflix — locate it underneath your name, as a row on the homepage, or in the menu. It will show you one of three things... pic.twitter.com/xkHgfMHYpR — Netflix (@netflix) April 28, 2021

Сервіс пробував кілька назв для нової функції: "Перемішати", "Дивитися зараз", "Миттєве відтворення" і "Відтворити що-небудь". Тестування показало, що на останній варіант клікали найчастіше. Функція кнопки передбачає три варіанти на вибір: новий фільм або серіал, епізод або фільм, який користувач не додивився раніше та проєкт, запропонований на основі алгоритмів стрімінгу.

Бувають моменти, коли ми просто не хочемо приймати рішення. Вечір п'ятниці після довгого робочого тижня. Вечір сімейного кіно, з вибором якого ніхто не може визначитися. Ми всі були в такій ситуації. Іноді ви просто хочете відкрити Netflix і зануритися в щось нове. Ось чому ми створили Play Something – новий захопливий спосіб розслабитися,

– додав Кемерон.