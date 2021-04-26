На ютуб-каналі The Fast Saga показали новий промо для F9. У ньому Він Дизель святкує дивовижний світ кіновиробництва і повернення фільмів до показу в кінотеатрах.

Він Дізель – виконавець ролі Домініка Торетто у стрічці "Форсаж 9: Нестримна сага". Днями він звернувся до фанатів франшизи в новому проморолику Universal. Таким чином Він Дизель відсвяткував повернення фільмів та глядачів у кінотеатри.

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У зворушливому ролику актор нагадав, що весь світ пройшов через "рік випробувань", але є надія на краще – а це означає, що настав час повернутися в кінотеатри.

Ми пройшли через рік, який був для нас випробуванням, але ми починаємо бачити обіцянку нового дня. Вже понад 100 років є одне місце, де ми всі збираємося для розваг. Щоб втекти, поїхати куди-небудь в нове ... кіно. Немає нічого кращого того моменту, коли гасне світло і загоряється проєктор, і ми віримо. Пора знову зібратися разом. Сміятися. Веселитися. Ми готові змусити вас знову повірити. Ми побачимо вас скоро,

– звертається до глядачів Він Дізель до глядачів.

Про що стрічка "Форсаж 9: Нестримна сага" Кримінальний трилер є продовженням медіафраншизи, до якої входять 9 повнометражних та два короткометражні фільми.



За сюжетом Домінік Торетто (Він Дизель) залягає на дно та живе спокійним життям з Летті (Мішель Родрігез) та їхнім сином. Проте доля має на нього зовсім інші плани, адже небезпека минулих помилок завжди ховається за мирним горизонтом. Небезпечна кібертерористка Сайфер (Шарліз Терон) вирішує помститися Домініку за попередні невдачі та використовує для цього професійного найманого вбивцю Джейкоба (Джон Сіна), який до того ж є давно покинутим братом Торетто.

Прем'єра фільму "Форсаж 9" в Україні запланована на 17 червня 2021 року.