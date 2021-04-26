На ютуб-канале The Fast Saga показали новый промо для F9. В нем Вин Дизель празднует удивительный мир кинопроизводства и возвращение фильмов к показу в кинотеатрах.

Вин Дизель – исполнитель роли Доминика Торетто в ленте "Форсаж 9: Неудержимая сага". На днях он обратился к фанатам франшизы в новом промо-ролике Universal. Таким образом Вин Дизель отпраздновал возвращение фильмов и зрителей в кинотеатры.

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В трогательном ролике актер напомнил, что весь мир прошел через "год испытаний", но есть надежда на лучшее – а это значит, что пришло время вернуться в кинотеатры.

Мы прошли через год, который был для нас испытанием, но мы начинаем видеть обещание нового дня. Уже более 100 лет есть одно место, где мы все собираемся для развлечений. Чтобы сбежать, поехать куда-нибудь в новое ... кино. Нет ничего лучше того момента, когда гаснет свет и загорается проектор, и мы верим. Пора снова собраться вместе. Смеяться. Веселиться. Мы готовы заставить вас снова поверить. Мы увидим вас скоро,

– обращается к зрителям Вин Дизель к злителям.

О чем лента "Форсаж 9: Неудержимая сага" Криминальный триллер является продолжением медиафраншизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма. По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) залегает на дно и живет спокойной жизнью с Летти (Мишель Родригез) и их сыном. Однако у судьбы на него совсем другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба (Джон Сина), который к тому же является давно покинутым братом Торетто.

Премьера фильма "Форсаж 9" в Украине запланирована на 17 июня 2021 года.