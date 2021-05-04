Компанія Netflix та творці відзначеного нагородами німецького серіалу DARK ("Пітьма") Янтьє Фрізе і Баран бо Одар у 2018 році підписали контракт про спільну роботу. Тож після того, як "Пітьма" отримала неабияку похвалу шанувальників по всьому світу, продюсери почали роботу над новим грандіозним серіалом "1899".

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"1899" розповість про загадкові обставини подорожі іммігрантського корабля з Європи до Нью-Йорку. Пасажирів різного походження і різних національностей об'єднують їх надії і мрії про нове століття і краще майбутнє за океаном. Але згодом їх подорож перетвориться на кошмар, коли вони зустрінуться з кораблем, що пливе за течією у відкритому морі, який пропав безвісти декілька місяців тому. Ця зустріч на борту перетворить їх мандрівку в головоломку, що зв'язує минуле кожного пасажира павутиною таємниць.

"1899" – дійсно європейський серіал, в якому персонажі з різних країн говорять мовою свого походження. Нам дуже пощастило, що ми знайшли дивовижних талантів з усього світу, які разом з нами відправляться у цю захопливу подорож,

– заявив продюсер Янтьє Фрізе.