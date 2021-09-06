"Аркейн" – одна з новинок у списку відеоадаптацій Netflix. Новий тизер довгоочікуваного мультсеріалу представили в Китаї у рамках десятиліття релізу в країні.

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League of Legends викликала загальний ентузіазм, і ми дуже раді, що є домом для першого телесеріалу, дія якого відбувається в цьому всесвіт. Серіал обіцяє стати видовищним атракціоном, який змусить глядачів сидіти на краю,

– сказав Домінік Базе, директор відділу оригінальної анімації Netflix.

Тизер майбутнього мультсеріалу "Аркейн": дивитись онлайн

У тизері показали Пілтовер, який розташований над землею, і підземний Заун. Відео дає зрозуміти, що сестри Джинкс і Вай, що були у грі League of Legends, стануть центральними персонажами мультсеріалу. Дії у тизері відбуваються в минулому для двох героїнь, коли вони зав'язали дружбу, яка у підсумку закінчилася протистоянням. Проте повний сюжет анімаційного серіалу автори не розкривають.

Анімаційний серіал "Аркейн" вийде на стрімінговій платформі Netflix восени 2021 року.

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