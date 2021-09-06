"Аркейн" – одна из новинок в списке видеоадаптаций Netflix. Новый тизер долгожданного мультсериала представили в Китае в рамках десятилетия релиза в стране.
Это интересно Хороший знак: самые популярные приметы гемблеров, в которые верят во всем мире
League of Legends вызвала всеобщий энтузиазм, и мы очень рады, что являемся домом для первого телесериала, действие которого происходит в этой вселенной. Сериал обещает стать зрелищным аттракционом, который заставит зрителей сидеть на краю,
– сказал Доминик Базе, директор отдела оригинальной анимации Netflix.
Тизер будущего мультсериала "Аркейн": смотреть онлайн
В тизере показали Пилтовер, который расположен над землей, и подземный Заун. Видео дает понять, что сестры Джинкс и Вай, которые были в игре League of Legends, станут центральными персонажами мультсериала. Действия в тизере происходят в прошлом для двух героинь, когда они завязали дружбу, которая в итоге закончилась противостоянием. Однако полный сюжет анимационного сериала авторы не раскрывают.
К теме Авторы "Аквамен 2" показали в сети новый костюм супергероя: увлекательные фото