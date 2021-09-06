"Аркейн" – одна из новинок в списке видеоадаптаций Netflix. Новый тизер долгожданного мультсериала представили в Китае в рамках десятилетия релиза в стране.

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League of Legends вызвала всеобщий энтузиазм, и мы очень рады, что являемся домом для первого телесериала, действие которого происходит в этой вселенной. Сериал обещает стать зрелищным аттракционом, который заставит зрителей сидеть на краю,

– сказал Доминик Базе, директор отдела оригинальной анимации Netflix.

Тизер будущего мультсериала "Аркейн": смотреть онлайн

В тизере показали Пилтовер, который расположен над землей, и подземный Заун. Видео дает понять, что сестры Джинкс и Вай, которые были в игре League of Legends, станут центральными персонажами мультсериала. Действия в тизере происходят в прошлом для двух героинь, когда они завязали дружбу, которая в итоге закончилась противостоянием. Однако полный сюжет анимационного сериала авторы не раскрывают.

Анимационный сериал "Аркейн" выйдет на стриминговой платформе Netflix осенью 2021 года.



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