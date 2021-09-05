Режиссер Джеймс Ван, который занимается постановкой сиквела "Аквамена 2", на своей странице в инстаграме показал новую версию костюма главного героя, которого сыграет актер Джейсон Момоа. Кроме нового костюма, главный герой будет носить и классическую его версию, которую зрители имели возможность видеть в первом фильме.

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Как пишет известный режиссер, обновленный внешний вид Аквамена будет связан со способностью становиться невидимым.

Jason Momoa надел классический костюм Аквамена и украдкой взгляните на его другой наряд – костюм-невидимку. В его основе технология атлантов, которая связана с маскировочной способностью. Дэвид Лесли Джонсон (сценарист сиквела – 24 канал) и я вдохновлялись "синими костюмами" из 80-х,

– написал в инстаграме режиссер.

Режиссер "Аквамен 2" показал в Сети новый костюм супергероя / Фото Инстаграм James Wan

Режиссер "Аквамен 2" показал в Сети новый костюм супергероя / Фото Инстаграм James Wan

В фильме сыграют актеры, которых зрители уже видели в первой ленте: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и Патрик Уилсон. Также к актерскому составу присоединился Пилу Асбек.

Премьера фильма "Аквамен 2" запланирована на декабрь 2022 года. Подробности сюжета будущей картины пока не разглашают.



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